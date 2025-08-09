Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, modern araç, ekipman ve uzman personeliyle 7/24 görev başında. Temmuz ayında şehir genelinde 1451 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri; 1053 yangın, 75 trafik kazası, 7 su baskını, 1 boğulma vakası ve çeşitli olaya hızlı şekilde müdahale etti.

23 şube, 64 araç ve 346 personelle hizmet veren ekipler, sadece müdahale değil, önleyici faaliyetlerde de aktif rol aldı. Bu kapsamda, 703 kişiye eğitim verildi, tatbikatlar düzenlendi.

İtfaiye Dairesi’nden yapılan açıklamada, "Her türlü afet ve acil durumda vatandaşlarımızın yanındayız. Eğitim faaliyetlerimizle toplumu bilinçlendirmeye devam edeceğiz" denildi.