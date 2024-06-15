Kahramanmaraş'ta bayram arifesinde kurban pazarlarında yoğun hareketlilik gözlendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi canlı hayvan borsasına kurban almak isteyen vatandaşlar adeta akın etti.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirebilmek için kurbanlık arayışına girdi. Canlı hayvan borsasında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanırken, besiciler de kurbanlık hayvanlarını vatandaşlarla buluşturmak için hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı düzenli ve hijyenik ortamda kurbanlıklarını seçen vatandaşlar, güvenli ve rahat bir alışveriş deneyimi yaşadı. Kurban pazarında hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlar, farklı fiyat ve çeşitli seçeneklerle alıcılarını bekledi.

Kurban pazarında yaşanan yoğunluk, bayramın coşkusunu ve heyecanını yansıtırken, besiciler de satışlardan memnun olduklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların huzur içinde kurbanlıklarını alabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Kahramanmaraş'ta bayram arifesindeki bu hareketlilik, vatandaşların dini vecibelerini yerine getirirken aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve birlikteliğin de bir göstergesi oldu.