Onikişubat Binevler Mahallesi’nde hayata geçirilen Çocuk Kütüphanesi ve Sanat Merkezi projesinde önemli ilerleme kaydedildi. 60 Milyonluk yatırımla inşa edilen merkezin kaba inşasında sona yaklaşılırken, çevre duvar imalatı ve peyzaj hazırlıkları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Bin metrekarelik proje alanı üzerinde iki katlı tasarlanan tesis, çocukların hem akademik hem de sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen çok yönlü bir konseptle dikkat çekiyor. Merkez içerisinde çocuklara özel modern kütüphanelerin yanı sıra çeşitli sanatsal ve eğitsel atölyeler, bireysel rehberlik ve danışmanlık görüşmeleri için özel odalar, geniş fuaye alanları ve çocuk gelişimine uygun tematik tasarımlar bulunuyor.

Sadece kitap okuma mekânı olmanın ötesine geçerek çocuklara sanat, kültür ve eğitimle iç içe bir ortam sunmayı amaçlayan Çocuk Kütüphanesi ve Sanat Merkezi; ailelerin güvenle tercih edeceği, çocukların ise merakla ziyaret edeceği yeni bir buluşma noktası haline gelecek.

“Çocuklarımızın Her Alanda Gelişimine Katkı Sunacak Merkez”

Projenin şehre büyük değer katacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Her bir yavrumuza daha nitelikli bir gelecek hazırlama hedefiyle çalışıyoruz. Binevler Mahallemizde yapımını sürdürdüğümüz Çocuk Kütüphanesi ve Sanat Merkezi de bu vizyonumuzun önemli bir parçası. 60 Milyonluk yatırımla hayata geçirdiğimiz bu merkezde, çocuklarımızın kitaplarla, sanatla, üretimle, eğitimle ve bilimle iç içe yetişmesini amaçlıyoruz. Şehrimize kazandırdığımız bu modern tesis, çocuklarımızın özgüvenini artıracak, yaratıcılıklarını geliştirecek ve eğitim süreçlerine güçlü bir katkı sunacak. İnşallah kısa süre içinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Her yaş grubundan evladımızın daha donanımlı, daha güçlü ve geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.