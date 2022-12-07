Dulkadiroğlu Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan konakta, betonarme kısımlar tarihi dokuya zarar vermeden kaldırılırken, ahşap taşıyıcı elemanlar ve pencereler de özgün teknik ve malzeme ile yenilendi. Kullanılamaz hale gelen merdiven ve çeşme de tarihi dokuya uygun şekilde yeniden inşa edildi. Çatısı restorasyon projesine uygun şekilde yenilenen tarihi konakta, taş ve ahşap yer döşemeleri tamamlanırken aydınlatma ve iklimlendirme çalışmaları da hızla devam ediyor. 3 Milyon TL’nin üzerinde bir yatırımla hayata geçirilen restorasyon projesinin kısa süre içerisinde tamamlanarak tarihi Arslanbey Konağı’nın şehrin turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Tarihi Doku Gün Yüzüne Çıkıyor

Şehrin tarihi mekanlarında tamamlanan ve devam eden restorasyon projelerine ilişkin bilgiler aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkarmak ve turizm potansiyelimizi artırmak için gerçekleştirdiğimiz restorasyon projelerimiz hızla sürüyor. Tarihi Kale’mizin restorasyonunu ve Kapalı Çarşı’mızın cephe iyileştirmesini tamamladık. Tarihi Kale’yi merkeze alan adada dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi Kocabaş Konağı’nın yanındaki konağımızda restorasyon çalışmalarımız tamamlanmak üzere. İnşallah burayı da kısa süre içerisinde tamamlayarak Kocabaş Gastronomi Merkezi’ni hizmete alacağız. Kadıoğlu ve Hayrigül konaklarında restorasyon çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 20 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiğimiz projeyle bölgedeki 3 konağımızı şehrimizin turizmine kazandıracağız” ifadelerine yer verdi.

Son Çalışmalar Yapılıyor

Arslanbey Konağı’nda da restorasyon çalışmalarının sona geldiğini belirten Güngör, “Milli Mücadele kahramanlarımızdan Arslanbey’in konut olarak kullandığı tarihi konakta başlattığımız restorasyon projemiz tamamlanmak üzere. Ekiplerimiz son çalışmalarını yapıyor. Burası da toplamda 3 Milyon TL’nin üzerinde bir yatırım. İnşallah bu projemizi de kısa süre içerisinde tamamlayarak Arslanbey Konağı’nı şehrimizin turizmine kazandıracağız” dedi.