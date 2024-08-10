6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve merkez üssü Pazarcık ile Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, şehir merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de büyük yıkımlara yol açtı. Bertiz bölgesinde birçok ev bu sarsıntılar nedeniyle yıkıldı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu depremlerin ardından, kırsal mahallelerde can güvenliğini tehlikeye atan metruk yapılar, gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Bu çalışmalar, olası bir tehlikenin önüne geçmek ve bölge halkının güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülüyor.

Yerel yetkililer, kırsal alanlarda hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, yıkılması gereken yapılar için gerekli önlemlerin alınacağı belirtiliyor. Bölge halkının güvenli bir şekilde yaşamlarına devam edebilmesi için, yıkım işlemlerinin hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.