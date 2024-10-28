Atatürk ilkeleri doğrultusunda gençleri geleceğe hazırlamak amacıyla gerçekleştirilen kutlamada öğrenciler, sergiledikleri koro performansı ve İzmir Marşı eşliğinde gerçekleştirdikleri kortej yürüyüşü ile büyük beğeni topladı.

Kahramanmaraş Doğa Koleji Ortaokul Müdürü Mehmet Gül, bu tür etkinliklerin öğrencilerin tarih bilinci ve Atatürk’ün idealleri doğrultusunda yetişmeleri için önem taşıdığını ifade etti. Cumhuriyet coşkusunu Kahramanmaraş’ta bir kez daha yaşatan etkinlik, katılan herkese unutulmaz bir gün yaşattı.