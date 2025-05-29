Kahramanmaraş Doğa Koleji, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerini de destekleyen projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Doğa Koleji İlkokulu, yıl sonu etkinlikleri çerçevesinde “Event Day” programını hayata geçirdi.

Etkinlikte, ilkokul öğrencileri günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara yönelik geliştirdikleri özgün icatlarını İngilizce sunumlarla tanıttı. Öğrenciler, hem yaratıcı düşünme hem de problem çözme becerilerini sergileme fırsatı buldu. Program, öğrencilerin yenilikçi fikirlerini ifade etmelerine olanak sağlayarak büyük beğeni topladı.

Kahramanmaraş Doğa Koleji İlkokulu İngilizce Öğretmeni Ramazan Sayıldı, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin öğrencilerin iletişim becerileri, özgüveni ve yabancı dil kullanımı açısından büyük katkı sağladığını belirtti.

Doğa Koleji, öğrencilerine sadece akademik başarı değil, aynı zamanda hayat becerileri kazandırma misyonunu başarıyla sürdürüyor. “Event Day” etkinliği de bu vizyonun en somut örneklerinden biri oldu.