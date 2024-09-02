Operasyon sırasında, 135,71 gram metamfetamin, 55,72 gram esrar, 145,7 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3,33 gram skunk ve 894 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca, 16 ruhsatsız tabanca ve 7 ruhsatsız av tüfeği de güvenlik güçleri tarafından bulundu.

Trafik ekipleri ise şehirde trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine neden olan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimlerde, 169 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 86 araca abartı egzoz kullanmaktan ve 370 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, şehirde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu