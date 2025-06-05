Kurban Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda, toplumsal birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak, dayanışma ruhunun pekiştirilmesinin önemine dikkat çekildi. Emniyet yetkilileri, bayram süresince vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışmayı özünde barındıran, manevi duygularımızın en üst seviyeye çıktığı Kurban Bayramı’na erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu vesileyle toplumsal birliğimizi daha da güçlendirmeli, her türlü dayanışma ve bütünlüğü desteklemeliyiz.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü olarak, bu bayramda da halkımızın huzur ve emniyetini sağlamak için büyük bir özveriyle görev yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bayramlarını güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi adına tüm önlemler alınmıştır.