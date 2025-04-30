Seçime tek listeyle girilen genel kurulda, mevcut başkan Ali Osman Üdürgücü yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Başkan Yardımcısı Sermet Çuhadar, Muhasip Ahmet Melih Sezal, Sekreter Ali Eken ve asil üyeler Hacı Hüseyin Dinçer, Serhan Erdoğanyılmaz ve Fehmi Arıkan’dan oluşan 7 kişilik yönetim kurulu, derneğin yeni döneminde görev alacak.

Genel kurulda konuşan yönetim kurulu üyeleri, derneğin emniyet ve asayiş konularında yaptığı çalışmaların önemine vurgu yaparak, yeni dönemde de aynı kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceklerini belirttiler.