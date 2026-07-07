Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. 29 Haziran-06 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş, narkotik, kaçakçılık, göçmen ve trafik denetimlerinde çok sayıda işlem yapıldı.

Asayiş ekiplerinin çalışmalarında 36 bin 172 şahsın GBT sorgusu gerçekleştirildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklandı. Yapılan uygulamalarda 2 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği, 32 av tüfeği fişeği, 352 tabanca fişeği ve 2 kesici-delici alet ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda ise 93 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si tutuklanırken, çalışmalar kapsamında 30 litre etil alkol ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 23 farklı olaya müdahale etti. Operasyonlarda 28 şüpheli yakalanırken, 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 60,25 gram metamfetamin, 82 gram eroin, 81,5 gram esrar, 1,47 gram bonzai, 1,95 gram bonzai hammaddesi, 50 adet Ecstasy/Captagon ve 12 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ise 65 araç denetlenirken, 1.646 şahsın sorgusu yapıldı. Operasyonel çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı, işlemleri tamamlanan 6 yabancı uyruklu şahıs Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise 30 bin 413 araç, 1.500 motosiklet ve 2 okul servisi kontrol edildi. Denetimler kapsamında 2 bin 629 sürücüye alkol kontrolü yapılırken, kurallara uymadığı belirlenen 2 bin 588 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

Abartı egzoz kullanan 10 araç, yüksek sesle müzik nedeniyle 55 araç ve belgesiz araç kullanımı nedeniyle 330 sürücü hakkında işlem yapılırken, 148 araç trafikten men edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelindeki denetim ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.