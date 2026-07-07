Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla otoyollarda denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Narlı Gişe Girişi ile TAG Otoyolu üzerinde drone destekli havadan trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde, sürücülerin en sık yaptığı ihlaller arasında yer alan sol şeridin sürekli işgal edilmesi ile gidiş yönüne göre sağ şeritte seyretme zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Jandarma ekipleri, otoyollarda sol şeridin yalnızca geçme manevrası için kullanılması gerektiğini hatırlatarak, geçiş tamamlandıktan sonra sürücülerin güvenli şekilde yeniden sağ şeride geçmelerinin hem trafik akışının düzeni hem de can güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yapılan açıklamada, sol şeridin gereksiz yere kullanılmasının trafik akışını olumsuz etkilediği, takip mesafesini azalttığı ve ani manevralara bağlı kaza riskini artırdığı belirtildi. Özellikle otobüs, kamyon ve diğer ağır vasıta sürücülerinin şerit kullanım kurallarına azami özen göstermeleri gerektiği ifade edilirken, ağır tonajlı araçların sollama amacıyla dahi en sol şeridi kullanmamaları gerektiği hatırlatıldı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile trafik düzeninin korunmasına yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.