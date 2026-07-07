Emniyet Genel Müdürlüğü, 2026 yılının Haziran ayına ilişkin merakla beklenen trafik istatistik bültenini kamuoyuyla paylaştı. Raporda, ülke genelinde yaşanan trafik kazalarının nedenleri, oluş şekilleri, kusur dağılımları ve kesilen cezalara dair çarpıcı veriler yer aldı.

Açıklanan resmi verilere göre, geride bıraktığımız Haziran ayında Türkiye genelinde toplam 61 bin 277 trafik kazası kayıtlara geçti. Bu kazaların 32 bin 602'si maddi hasarla atlatılırken, 28 bin 506 kazada ise yaralanmalar meydana geldi. Maalesef kaza kara raporuna göre 169 kaza ölümle sonuçlanırken, hastanelere sevk edilen 39 bin 658 kişi de yaralı olarak tedavi altına alındı.

Yayınlanan raporda Kahramanmaraş genelindeki yerel istatistikler de netleşti. Kent sınırları içerisinde Haziran ayı boyunca toplam 652 yaralamalı ve maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Bu kazaların 390'ı yaralanmayla sonuçlanırken, 262'sinde ise sadece maddi hasar oluştu. Şehir genelindeki kazalarda toplam 556 vatandaş yaralandı. Ancak kaza sayısının yüksekliğine rağmen, Haziran ayı Kahramanmaraş'ta trafik kazalarından kaynaklı hiçbir can kaybının yaşanmadığı, nadir ve sevindirici dönemlerden biri olarak kayıtlara geçti.