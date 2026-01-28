Emniyet yetkilileri, telefon, internet ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yapılan uyarılarda; kendisini asker, polis veya savcı olarak tanıtarak “Adınız terör örgütüne karıştı” ya da “Banka hesabınız risk altında” gibi ifadelerle vatandaşlardan para veya altın talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Devletin hiçbir kurumunun telefonla arayarak vatandaşlardan para veya altın istemeyeceğinin altı çizildi.

Emniyet Müdürlüğü ayrıca, TOKİ ve e-Devlet işlemleri için girilen internet sitelerinde adres çubuğunda mutlaka “turkiye.gov.tr” ibaresinin bulunması gerektiğini hatırlatarak, sahte siteler aracılığıyla kişisel bilgilerin ele geçirilebileceği konusunda uyarıda bulundu.

WhatsApp, Instagram ve SMS yoluyla gönderilen “Bu fotoğraftaki sen misin?” gibi mesajlarda yer alan bağlantıların zararlı yazılım içerebileceğine dikkat çekilirken, bu tür mesajların açılmadan silinmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca 444 ve 0850 ile başlayan numaralardan arayarak banka bilgileri, şifreler ya da tek kullanımlık işlem kodları talep eden kişilerle kesinlikle bilgi paylaşılmaması, araç alım-satımlarında ise paranın ruhsat sahibi dışında kimseye gönderilmemesi gerektiği bildirildi.

Emniyet yetkilileri, “Ödül kazandınız”, “Hakkınızda icra takibi başlatıldı”, “Krediniz onaylandı”, “Ödenmemiş HGS borcunuz var” gibi mesajlara da itibar edilmemesi çağrısında bulunarak, vatandaşların bilinçli davranmasının dolandırıcılığın önlenmesinde en etkili yöntem olduğunu vurguladı.