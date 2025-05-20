Öğle saatlerinde yaşanan kazada, tali yoldan çıkan bir otomobil, ana yoldaki trafiği kontrol etmeden kavşağa girdi. Bu sırada seyir halinde olan başka bir araç, hızla kavşağa çıkan otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, kavşaktan çıkan araç ciddi hasar aldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçlardaki yaralıların durumunu kontrol altına alırken, jandarma ekipleri kazanın oluş şekline ilişkin detaylı inceleme başlattı. İtfaiye ekipleri ise herhangi bir yangın riskine karşı bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kazada hurdaya dönen araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yetkililer, söz konusu kavşakta sık sık kazaların yaşandığını belirterek sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.