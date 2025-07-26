Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıllık bir aranın ardından geçen yıl yeniden hayata geçirilen ve on binlerce vatandaşı bir araya getiren Geleneksel Ağustos Fuarı için geri sayım başladı. 1 Ağustos Cuma günü kapılarını açacak olan fuar öncesi, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM) ekipler tarafından hummalı bir hazırlık süreci yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1 Ağustos 2025 Cuma günü başlayacak büyük buluşma öncesi KAFUM'da altyapı ve üstyapı imalatlarını tamamlama noktasına getirdi.

Fuar alanında ziyaretçilerin konforu için her detay titizlikle planlanıyor. Özellikle otopark kapasitesinin artırılması ve düzenlenmesi, ziyaretçi yönlendirmeleri, yüzlerce esnafın yer alacağı satış alanlarının kurulumu ve güvenlik önlemleri üzerinde hassasiyetle duruluyor.

LUNAPARK YENİLENİYOR, ÜNLÜ SANATÇILAR GELİYOR

Fuarın vazgeçilmezi olan ve özellikle çocuklar ile ailelerin keyifli vakit geçirdiği lunapark alanında da kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Tüm oyun gruplarının güvenliği elden geçirilirken, alana yeni eğlence ünitelerinin de ekleneceği öğrenildi.

Ziyaretçilerini bu yıl da birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler, yöresel lezzetlerin ve el sanatlarının sergileneceği yeme-içme ve alışveriş alanları, çocuklar için özel oyun alanları ve gün boyu sürecek çeşitli aktiviteler bekliyor.

"EKSİKSİZ BİR FUAR DENEYİMİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, hazırlıkların son aşamaya geldiği belirtilerek, "Geçen yıl halkımızın büyük teveccühüyle yeniden başlattığımız Ağustos Fuarı'mız için KAFUM’da ekiplerimizle birlikte alanın dört bir yanında titiz bir çalışma yürütüyoruz. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. Otoparktan oyun alanlarına, stant kurulumlarından ulaşım düzenlemelerine kadar tüm detayları tek tek planlıyor, halkımıza eksiksiz bir fuar deneyimi sunmak için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi 1 Ağustos'tan itibaren bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz" denildi.