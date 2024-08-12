Hafta sonunu fırsat bilen Kahramanmaraş halkı ve çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, fuar alanında yoğunluk oluşturdu. Fuar, katılımcılarına hem eğlenceli hem de kültürel açıdan zengin bir deneyim sunuyor. Ziyaretçiler, yerel el sanatları ve yöresel lezzetlerle dolu stantları gezerek, şehrin kültürel mirasını keşfetme fırsatı buluyor.

Fuar alanında düzenlenen konserler, gösteriler ve çocuklara özel etkinlikler, katılımcıların büyük ilgisini çekiyor. Aileler, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken, gençler ve yetişkinler de fuarın sağladığı çeşitli eğlencelerle dolu bir gün yaşıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, fuarın organizasyonunda büyük bir titizlikle çalışarak, katılımcılara konforlu ve güvenli bir ortam sunuyor. Ziyaretçilerin olumlu geri bildirimleri, etkinliğin başarısını gözler önüne sererken, fuarın şehirdeki sosyal ve kültürel yaşamı canlandırdığı da vurgulanıyor.

Bu yılki fuar, hem şehir halkının hem de çevre bölgelerden gelen ziyaretçilerin ilgisiyle büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Geleneksel Ağustos Fuarı, Kahramanmaraş’ın tanıtımına önemli katkılarda bulunarak, katılımcılara unutulmaz anılar biriktirme imkânı sunuyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu