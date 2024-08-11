Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 20 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açan Geleneksel Ağustos Fuarı, ziyaretçilere hem eğlence hem de kültürel zenginlikler sunmaya devam ediyor. Fuar alanı, Kahramanmaraşlı vatandaşların yoğun ilgisiyle dolup taşarken, birbirinden çeşitli etkinlikler katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Bu yıl fuarda dikkat çeken etkinliklerden biri de Kahramanmaraş Atlı Binicilik Spor Kulübü'nün katılımı oldu. Kulüp, fuar boyunca ziyaretçilere at binme deneyimi sunarak, katılımcıların kaliteli ve keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Özellikle çocuklar ve gençler, atlara binmenin heyecanını yaşayarak fuarın tadını doyasıya çıkarıyor.