Bu etkinlikler kapsamında, özellikle öğrencilere yönelik afet bilinci ve farkındalığı oluşturmayı hedefleyen eğitim faaliyetleri hayata geçiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) Kahramanmaraş ekibi lideri Muhammet KILIÇSALLAYAN ve AKUB üyeleri tarafından gerçekleştirilen eğitimler, öğrencilere afet durumlarında nasıl güvenli bir şekilde hareket edileceği konusunda bilgiler sunuyor.

Bu kapsamlı eğitim programı, MEB AKUB'un lideri Muhammet KILIÇSALLAYAN'ın rehberliğinde gerçekleşiyor. Türkiye genelinde tüm okullarda yapılan çeşitli eğitim ve aktivitelerle, afet riskleri konusunda bilinç oluşturmak ve afet azaltma kültürünü yaygınlaştırmak amaçlanıyor.