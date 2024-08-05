Yakalanan kişiler arasında uyuşturucu madde ticareti yapan 11 kişi, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 41 kişi bulunuyor. Tutuklanan 90 kişi, emniyet güçlerinin başarılı çalışmaları sonucu adalete teslim edildi.

Operasyonlar; 4 kilo 574,06 gram metamfetamin, 4 kilo 50 gram skunk, 124,69 gram esrar, 333,85 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1162 adet sentetik ecza, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan durumlarla ilgili olarak: 150 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 49 araca abartı egzozdan, 380 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu