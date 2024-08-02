Kahramanmaraş Halı Yıkamacıları Derneği, Muharrem ayı vesilesiyle geleneksel aşure programı düzenledi. Şehirdeki birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, büyük bir katılımla gerçekleşti.

Programa, dernek üyeleri, şehirdeki diğer esnaf grupları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, aşure ikramı ile hem lezzetli bir deneyim yaşadı hem de manevi değeri yüksek bu özel günü hep birlikte kutlama fırsatı buldu.

Kahramanmaraş Halı Yıkamacıları Derneği Başkanı Murat Sevilir, yaptığı açıklamada, "Aşure, farklılıkların bir araya geldiğinde oluşturduğu güzelliklerin simgesi. Biz de bu etkinlikle bir araya gelerek dayanışma ve paylaşmanın önemini bir kez daha vurgulamak istedik," dedi.

Aşure programı, katılımcılar arasında keyifli sohbetlere ve yeni dostluklara vesile oldu. Dernek, gelecekte benzer etkinliklerle toplumsal bağları güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Bu tür etkinlikler, Kahramanmaraş'ta sosyal ve kültürel hayatı canlandırırken, esnaf gruplarının da topluma katkı sağlamasına olanak tanıyor.