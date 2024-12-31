Aksu Haber olarak mikrofonumuzu Kahramanmaraşlı vatandaşlara uzattık ve 2024 yılını nasıl değerlendirdiklerini, 2025 yılından neler beklediklerini sorduk.

Vatandaşlar, geride bıraktığımız yılın zorlukları ve güzelliklerini dile getirirken, yeni yıl için umut dolu mesajlar verdi.

Birçok vatandaş 2024’ün ekonomik zorluklarla geçtiğini ifade ederken, bazıları için ise bu yıl önemli kişisel gelişimlerin yaşandığı bir dönem oldu.

Kentin tarihi ve kültürel değerlerinin daha fazla ön plana çıkması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, 2025 yılında Kahramanmaraş’ın kalkınmada daha büyük adımlar atmasını temenni ettiklerini belirtti.

Röportajlarda öne çıkan ortak tema ise umut oldu. Kahramanmaraşlılar, yeni yılda hem bireysel hem toplumsal olarak daha güzel günlere uyanmak istediklerini söylediler.

Siz de 2024 yılına dair görüşlerinizi ve 2025’ten beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz! Aksu Haber olarak vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz.