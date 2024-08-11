Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, büyük bir coşkuyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Şehrin kültürel ve ticari hayatına önemli bir hareketlilik kazandıran fuar, vatandaşlar ve esnaf tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Fuar alanı, Kahramanmaraş halkının yoğun katılımıyla dolup taşarken, özellikle çocuklar için düzenlenen aktiviteler büyük beğeni topladı. Çocuklar, fuar boyunca düzenlenen çeşitli oyunlar ve etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken, aileler de bu renkli ortamda keyifli anlar yaşadı.

Fuarda Kahramanmaraşlı esnaflar, geniş bir ürün yelpazesiyle stantlarını süsleyerek ziyaretçilere sundu. Özellikle şehrin simgesi haline gelen doğal taşların sergilendiği stantlar, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. El emeği göz nuru ürünlerden, hediyelik eşyalara kadar pek çok farklı ürün, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuar alanında pamuk helvacısından hediyelik eşyacısına kadar tüm esnaflar, etkinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Aksu Haber aracılığıyla teşekkürlerini iletti. Esnaflar, fuarın yeniden canlandırılmasıyla birlikte ticaretin canlandığını ve bu tür etkinliklerin şehrin tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade ettiler.