Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk düğümünü son haftaya bıraktı.

Bu kritik galibiyetin ardından Kahramanmaraş halkı, sevinçlerini sokaklara dökülerek kutladı.

Maçın sona ermesiyle birlikte sokaklara akın eden Fenerbahçe taraftarları, meşaleler yakarak ve tezahüratlar yaparak gece boyunca konvoylar ile Kahramanmaraş caddelerinde coşku dolu anlar yaşadılar.

Ancak bu kutlamalar, bazı vatandaşların tepkisine yol açtı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kahramanmaraş’ta benzer bir coşkunun yaşanmamış olması, eleştirilerin odak noktası oldu. Bazı vatandaşlar, gençlerin futbol maçları için sokaklara dökülüp kutlama yaparken, milli bayramda aynı heyecanı göstermemelerini eleştirdi.