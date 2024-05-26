Türkiye’de yapılan bir sokak röportajında, "Kana kırmızı rengi veren nedir?" sorusuna : 100 kişiden 40'ı "vişne", 30'u "domates", 27'si "karpuz" ve sadece 3 kişi "alyuvarlar" demiş.

Aksu Haber olarak biz de aynı soruyu Kahramanmaraş halkına sorduk.

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiğimiz sokak röportajında, vatandaşların verdiği yanıtlar da oldukça çeşitliydi. İşte aldığımız cevaplar:

Bu röportaj sonuçları, halkın biyoloji bilgisi konusunda farklı seviyelerde olduğunu gösteriyor. Özellikle eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kahramanmaraş halkının bu ilginç ve renkli yanıtları, hem gülümsetti hem de düşündürdü. Aksu Haber olarak bu tür bilgilendirici ve eğlenceli sokak röportajlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.