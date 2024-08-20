Uzmanlara göre, ideal evlilik yaşı bireyden bireye değişebilir ve kişisel faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Uzmanlar, evlilik için en uygun yaşın kişinin duygusal olgunluğuna, kariyer hedeflerine ve ilişki deneyimine bağlı olarak değişebileceğini belirtiyorlar.

Toplumda evlilik için belirlenmiş bir "ideal yaş" beklentisi sıkça konuşulsa da, bu yaşın herkes için geçerli olmadığı görülüyor. Evlilikle ilgili tercihlerin kişisel ve kültürel farklılıklarla şekillendiği belirtiliyor.

Aksu Haber olarak vatandaşlara ideal evlilik yaşı kaçtır diye sorduk.