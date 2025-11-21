Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ortaklığında kurulan Kahramanmaraş Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş., şehrimizin havacılık alanındaki nitelikli istihdam kapasitesini güçlendirecek önemli bir adım daha attı.

Şirket bünyesinde istihdam edilecek yapısal teknisyen pozisyonu için başvuruların değerlendirilmesinin ardından mülakat süreci resmi olarak başladı.

Yapısal teknisyen adayları; teknik bilgi, uygulama becerisi ve sektörel yetkinlikler çerçevesinde yazılı ve sözlü aşamalardan oluşan çok yönlü bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Mülakatlar, sektörel uzmanlığa sahip profesyoneller tarafından titizlikle yürütülüyor.

TUSAŞ Üst Düzey Katılımıyla Mülakatlar Gerçekleştirildi

Bu kapsamda KMTSO’da düzenlenen mülakatlara TUSAŞ Havacılık Yapısallarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, TUSAŞ Sanayileşme Direktörü Fatih Uysal ve TUSAŞ yetkililerinden oluşan değerlendirme heyeti katıldı.

Yazılı ve Sözlü Sınavlarla Kapsamlı Yetkinlik Analizi

Adaylar ilk olarak yazılı sınava alınırken, teknik yeterliliklerini ölçen bu aşamanın ardından sözlü sınavla profesyonel yetkinlikleri değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilk etapta 50 personelin istihdam edilmesi planlanırken, süreci başarıyla tamamlayacak adaylar, TUSAŞ’ın Ankara Kahramankazan Tesisleri’nde kapsamlı bir eğitim programına alınacak. Bu eğitimlerle, adayların havacılık sektöründeki ileri seviye üretim ve yapısal teknisyenlik becerilerini geliştirmesi hedefleniyor.





Kahramanmaraş İçin Stratejik Bir Vizyon

Kahramanmaraş Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş., yalnızca istihdam sağlayan bir yapı olmanın ötesine geçerek, şehrin havacılık alanında Türkiye’nin öncü merkezlerinden biri haline gelmesine yönelik uzun vadeli bir vizyon ortaya koyuyor. Bu vizyon doğrultusunda gençlerin yüksek teknoloji odaklı alanlara yönlendirilmesi, nitelikli insan kaynağının artırılması ve bölgenin geleceğine yön veren bir üretim kapasitesinin inşa edilmesi amaçlanıyor.