Açıklanan verilere göre, Aralık ayında Kahramanmaraş Havalimanı'nda toplam 20.410 yolcuya hizmet verildi. Bu sayı, 19.978 iç hat yolcusu ve 432 dış hat yolcusundan oluştu. Aynı dönemde, Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 196, dış hatlarda ise 3 olmak üzere toplamda 199 olarak kaydedildi.

Aralık ayında gerçekleştiren yük (kargo, posta, bagaj) trafiği toplam 162 ton olarak belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Operasyon Düzenledi İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Operasyon Düzenledi

12 aylık (Ocak-Aralık) dönem sonuçlarına göre ise Kahramanmaraş Havalimanı’nda toplam yolcu trafiği 246.276, uçak trafiği 2.437 ve yük trafiği 2.233 ton olarak gerçekleşti.