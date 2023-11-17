Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Yusuf Ziya Yılmaz’ın da hazır bulunduğu ziyarette Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı da yer aldı. Heyet, deprem sonrası Kahramanmaraş’ta yürütülen ve planlanan projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgiler aktardı.

Şehrimizin Güncel Durumuna İlişkin Bilgileri Arz Ettik

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız, il Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettik. Deprem sonrası şehrimizde yürütülen ve planlanan projelere ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgiler arz ettik. Kahramanmaraş’ımıza göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı Zat-ı Devletlerine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.