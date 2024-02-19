66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Başkan Adayı Fırat Görgel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek şehirde devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programı kapsamında Ankara’ya giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel ile AK Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Doğan’ın da yer aldığı ziyarette, şehirde devam eden ve planlanan projeler değerlendirildi. Başkan Hayrettin Güngör, “Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız ve İl Başkan Vekilimizle Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek Kahramanmaraş’ımıza dair istişarelerde bulunduk. Sağlık Bakanımız ile şehrimizde yapımı devam eden yeni hastanelerimiz ve sağlık yatırımlarını değerlendirdik. Şehrimize göstermiş olduğu ilgi ve alakaları için Sayın Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.