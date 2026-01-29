Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, cep telefonu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen saha çalışmalarında, il merkezinde bir cep telefonu toptancısının gümrük kaçağı cep telefonu satışı yaptığı yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda, Kahramanmaraş tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek sayılardan biri olan ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olarak değerlendirilen;

1.422 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile bu telefonlara ait 1.422 adet şarj aleti ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (SKM) kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il genelinde genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.