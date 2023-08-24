1994-1996 yılları arasında çeşitli birliklerde görevlerde bulunan Jandarma Tuğgeneral Gökhan İnan, 1996-1998 yılları arasında Tunceli Özel Harekat Tabur Komutanlığı, 1998-2001 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, 2002-2004 yılları arasında Siirt / Eruh, 2004-2008 yılları arasında İstanbul / Ümraniye, 2008-2010 tarihleri arasında Diyarbakır / Bismil İlçe Jandarma Komutanı, 2010-2013 yılları arasında Bilecik / Gölpazarı 5'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanı ve Amasya İl Jandarma Komutanı Yardımcılığı, 2013-2015 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahında Şube Müdürü, 2015-2017 yılları arasında Jandarma Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde özel müfettiş olarak görev yapmış olup 2017 yılında Zonguldak İl Jandarma Komutanı, 2020 yılına kadar Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ve Tuğgeneralliğe terfi etti, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'na atandı.

Bu görevdeyken son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı olarak atanmıştır.

