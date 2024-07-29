Yangın, dün öğlen saatlerinde Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'na yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yangına hızla müdahale etti.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, yangın bölgesine gelerek ekibiyle birlikte müdahaleye katıldı ve diğer ekiplere destek verdi. İnan’ın, yangın alanında bizzat bulunması ve gerektiğinde dumanlar ve alevler arasında cesurca hareket etmesi bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.

Tuğgeneral İnan, tüm ekipleri yangın bölgesine seferber ederek, jandarma aracı TOMA’yı da gönderdi ve yangının söndürülmesi için itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek sağladı. Ayrıca, yangına müdahalenin yanı sıra, gerekli araştırmaların titizlikle sürdüğünü ve yangında sorumlu olan kişilerin adalet önüne çıkarılacağını vurguladı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu