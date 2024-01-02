İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kıskıvrak yakaladı!

Kahramanmaraş il Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk sahasında başarılı operasyonlarla suç ve suçluya geçit vermiyor.

Bu kapsamda Onikişubat merkez karakolu tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma neticesinde hakkında “Binanın İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından aranması ve 5 Yıl 6 Ay 20 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. isimli şahıs otogardan bilet alacağı bilgisi alınması üzerine otobüs terminalinde yakalandı. Yakalanan şahıs Adliyedeki işlemlerinin ardından Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.