Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aliya İzzetbegoviç Parkı’nda düzenlediği etkinlikle velilere okul öncesi eğitimin önemini anlattı. Ana sınıfı öğretmenleri ve okul müdürleri tarafından kurulan çeşitli stantlarda, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki kritik rolü farklı aktivitelerle gözler önüne serildi.

Etkinlikte çocuklar için maske yapma, halat çekme gibi eğlenceli aktiviteler düzenlendi ve çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Veliler, hem çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirirken hem de okul öncesi eğitimin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimdeki önemi hakkında bilgi aldı.

Veliler ve çocuklar için keyifli bir gün yaşatan etkinlik, okul öncesi eğitime dair farkındalık oluşturmayı amaçladı ve büyük ilgi gördü.