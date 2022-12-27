Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak amacıyla milli eğitim bakanlığınca başlatılan ve 2021 yılı sonunda tamamlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi, Kahramanmaraş’ta büyük bir ses getirdi.

Bu anlamda “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında Şehitler İlkokulu ve Ortaokulunda oluşturulan kütüphanelerde kitap okuma etkinliği yapıldı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, kıymetli yavrularımızın dijital ortamdan uzakta kütüphanede kitaplar ile iç içe olduklarını görmek bizi gerçekten mutlu etti.” diye konuştu.