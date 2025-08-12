Ülkemizde yaşlı nüfusun hızla artması, yaşlanma olgusunun sosyal hizmetlerden sağlığa, istihdamdan şehir planlamasına kadar pek çok alanda yeni ve kapsayıcı politikalara ihtiyaç duyulmasına neden olmakta.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 1-2 Ekim 2025 tarihlerinde, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde başlamak üzere gerçekleştirilecek II. Yaşlılık Şurası öncesinde, şuraya zemin oluşturmak ve yerel dinamiklerin görüş, öneri ve ihtiyaçlarını merkeze taşımak amacıyla İl Yaşlı Çalıştayları düzenleniyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş İl Yaşlı Çalıştayı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Açılış programı İl Müdürlüğünde saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü M. Ferdi Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde ulu çınarlarımızın sayısının hızla artması; sosyal hizmetlerden sağlığa, istihdamdan şehir planlamasına kadar pek çok alanda yeni ve kapsayıcı politikalara ihtiyaç duymamıza neden olmuştur. II. Yaşlılık Şûrası öncesinde gerçekleştirilen bu İl Çalıştayımız, yerel dinamiklerin görüşlerini, ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini ulusal politikalara taşımak açısından kritik bir adımdır.” ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Bozkurt, Türkiye genelinde yaşlanma oranının 2023 itibariyle ilk kez çift haneye, %10,2’ye ulaştığını, Kahramanmaraş’ta ise 2024 yılı itibariyle 65 yaş ve üzeri nüfus oranının %9,6’ya çıkarak 108 bin 600 kişiye ulaştığını belirtti. “Yaşlanma olgusunu yalnızca demografik bir istatistik olarak değil, toplumumuzun geleceğini şekillendirecek çok boyutlu bir mesele olarak ele almak üzere buradayız.” dedi.

Çalıştayda şu başlıklar altında 8 oturum düzenlendi:

Yaşlılık Yalnızlığı

Yaşlılık ve Finansal Okur-Yazarlık

Yaşlılık ve Dijital Okur-Yazarlık

Artan Yaşlılığa Bağlı Üretilecek Sosyal Politikalar

Alternatif Bakım Modelleri

İmkanları Yönüyle Yerel Yönetimler

Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma

Huzurevinin Olumsuz Toplumsal Algısı

Konuşmasında “Her yaşta katkı, her yaşta katılım” anlayışını vurgulayan İl Müdürü Bozkurt, “Yaşlılığın atıl kalmak değil; anlam üretmek olduğuna inancımızı güçlendireceğiz. Bu çalıştayda bulacağımız yerel çözümler, yalnızca Kahramanmaraş’a değil, II. Yaşlılık Şûrası aracılığıyla tüm ülkemize ışık tutacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Çalıştaya, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve basın temsilcileri katılım sağladı.

Programda yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çözüm önerileri, yeni politika yaklaşımları ve model uygulamalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.