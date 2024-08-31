Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen imza törenine, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı M. Burak Gül, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Filistin/Cenin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Duqan H.M. Abubaker, KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Bünyamin Dokumacı, Sadi Kır, Muhittin Çınar, Fehmi Arıkan ile Filistinli Oda Heyeti katıldı.

TİCARET VE DOSTLUK BAĞLARI GÜÇLENİYOR

Protokol kapsamında, iki oda arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak, karşılıklı ticaret hacmini genişletmek ve yatırım olanaklarını geliştirmek hedefleniyor. Ayrıca, iki ülke arasında dostluk bağlarının kuvvetlenmesi ve iş dünyasına yönelik ortak projelerin hayata geçirilmesi de protokolün en önemli amaçları arasında yer alıyor. İki başkan, yapılan anlaşmanın hem şehirler hem de ülkeler arasındaki ekonomik bağları daha da pekiştireceğini vurguladı.

Törende konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, "Bugün imzaladığımız bu protokol, sadece ticaret alanında değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal ilişkilerimizde de yeni bir sayfa açacak. Bu iş birliğinin, hem şehirlerimize hem de ülkelerimize büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

BULUNTU: FİLİSTİN HALKININ HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ

Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “İçinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda, Filistin halkının yanındayız ve her zaman yanlarında olacağız. 7 Ekim’de İsrail tarafından Gazze’ye başlatılan saldırılarda hayatını kaybeden binlerce Filistinli kardeşimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırılar, insanlık vicdanını derinden yaralamış ve tüm dünya için bir utanç kaynağı olmuştur. Filistin halkı, bu süreçte yalnız olmadığını bilmelidir. Bugün burada imzaladığımız kardeş oda protokolü de, Filistin halkına olan desteğimizin somut bir göstergesidir. Bu protokol, iki ülke arasındaki dayanışmayı, dostluğu ve iş birliğini daha da pekiştirecektir.”

“BİRLİKTE DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ”

Bu zor zamanların üstesinden gelmek, yalnızca ekonomik iş birliği ile değil, aynı zamanda insani yardım ve dayanışma ile mümkün olacaktır. Kahramanmaraş olarak, Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya, onlara her alanda destek olmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki, bu zorlukların üstesinden gelecek ve Filistin halkı özgürlüğüne ve refahına kavuşacaktır. Bu doğrultuda, Filistin halkıyla olan bağlarımızı daha da güçlendirmek ve birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız.

“FİLİSTİN’İN GÜÇLÜ VE BAĞIMSIZ BİR EKONOMİK YAPIYA SAHİP OLMASINI ÖNEMSİYORUZ”

Filistin’in güçlü ve bağımsız bir ekonomik yapıya sahip olmasını önemsiyoruz. Bu anlamda, Türkiye ile Filistin arasında ticaretin artırılması, iş birliğinin güçlendirilmesi ve karşılıklı kalkınmanın desteklenmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. 2023 yılı verilerine baktığımızda, Türkiye'nin Filistin'e ihracatı 132 milyon dolar, ithalatı ise 22 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler, iki ülke arasındaki ticaret hacminin önemli bir seviyeye ulaştığını ve gelecekte daha da artma potansiyeli taşıdığını göstermektedir. Kahramanmaraş olarak, 2023 yılında Filistin'e yaptığımız ihracat 2 milyon dolara ulaşmış olup, bu ihracatın büyük bir kısmını gıda ürünleri (%91) oluşturmaktadır. Ayrıca, paslanmaz çelik ve alüminyum mutfak eşyaları gibi diğer ürünlerimiz de bu ticaret hacmine katkı sağlamaktadır. Bu rakamlar elbette ki önemli, ancak bizler için asıl değerli olan, bu ticaretin arkasında yatan kardeşlik ruhudur. Filistin halkı ile ticaret yaparken sadece ekonomik kazanç elde etmeyi değil, aynı zamanda onlarla omuz omuza vererek refahlarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.”

KİRİŞCİ: FİLİSTİN’İN MÜCADELESİNİ KENDİ MÜCADELEMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bizler, Filistin davasına olan bağlılığımızı sadece Kahramanmaraşlılar olarak değil, tüm Türkiye olarak hissediyoruz. Filistinlilerin yaşadığı zulmü derinden paylaşıyor ve onların mücadelesini kendi mücadelemiz olarak görüyoruz. Bu zulüm, 1897’deki Birinci Siyonist Kongresi ile ve 1917 Balfour Deklarasyonu ile başladı; bugünlere kadar süregelen bir acı ve haksızlık zinciri olarak devam etti. Biz, sadece 7 Ekim’de başlayan ve bugün 329. gününü geride bırakan bu zulme odaklanmış bir ülke değiliz; Filistin’in mücadelesi, bizim için tarihi bir meseledir.

“TÜM TÜRKİYE FİLİSTİN’DE YAŞANAN ZULME SESSİZ KALMAMIŞTIR”

Değerli Ticaret Müşavirimizin de belirttiği gibi, biz burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Birlikte yaşıyor, birlikte var olmanın yollarını arıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Türkiye’deki 85 milyon insanın her biri, Kahramanmaraş halkı da dahil, Filistin’de yaşanan zulme sessiz kalmamıştır. Filistin'de yaşananlar, Kahramanmaraş'ta deprem gibi önemli gündemlerle birlikte anılmakta ve hepimizin yüreğini sızlatmaktadır. Nasıl olur da 40 bin masum insanın, çoğu çocuk, kadın ve yaşlı, katledilmesine göz yumarız? Bu vahşeti gerçekleştiren Netanyahu'yu, Amerikan Kongresi’nde onur konuğu olarak ağırlayanların bize demokrasi dersi verme hakları yoktur. Bu nasıl bir uluslararası hukuk ki, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarmasına rağmen, aynı kişi Amerikan Kongresi’nde saatlerce alkışlanıyor? Dünyada demokrasi havarisi kesilenlerin maskesi düşmüştür. Ancak burada asıl önemli olan, biz Müslümanların da üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz gerektiğidir.

“TİCARET BİZİM İÇİN BİR AMAÇ DEĞİL ARAÇTIR”

Bugünkü gibi kardeşliklerin pekiştirilmesi, ticari iş birlikleriyle de desteklenmelidir. Ticaret, bizim için bir amaç değil, bir araçtır. Elbette ticaretin kendi kuralları vardır ve daha iyi şartlarda ticaret yapmak önemlidir. Ancak, bu ticaretin bize neye mal olduğunu unutmamalıyız. Birbirimize destek olarak, ticaretimizi geliştirmeli ve sürdürmeliyiz. Bugün Türkiye, birçok alanda öncü bir ülke haline geldi ve Kahramanmaraş da Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayan önemli bir şehir oldu. Arkadaşlarımız, buradaki sanayi tesislerini ziyaret ederek, bu katkıyı daha da ileriye taşıyacak adımlar atmaktadırlar.”

KÖKSAL: YARIM KALAN BİR HİKÂYEMİZ VAR

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis grup toplantımızda çok önemli bir noktaya değindi. Bu nokta, hem Türkiye'nin Filistin konusundaki duruşunu hem de genel olarak meseleye bakışını özetlemektedir. Cumhuriyetimizin kuruluşunda Misak-ı Milli sınırlarımız vardı ve bu sınırların korunması için Kurtuluş Savaşı'nı verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu sınırların güvenliğinin Filistin'de başladığını ifade etti. Aslında bu, tüm yaşananların ve tehlikenin özüdür. Bugün, Ankara'da Filistin'den gelen ailelerimize sahip çıkıyoruz. Çocukları okullara yerleştiriliyor, son olarak da milli iradenin göstergesi olarak iki gün önce yirmi üç kız çocuğumuz daha geldi. Bu yaşananlar, Filistin ve Türkiye kardeşliğinin bir resmidir. Yarım kalan bir hikayemiz var; Kurtuluş Savaşı'nda savunduğumuz topraklar arasında Filistin de vardı. Bir diğer konu ise İsmail Haniye'nin Meclis'te konuşma yapması planıydı, ancak ne yazık ki altı saat öncesinde kendisinin şehadet haberi geldi ve bu da yarım kalan bir hikayemiz oldu. İnanıyoruz ki, bu yarım kalan tüm hikayeleri tamamlayacağız ve gelecek nesillerimiz de bu mücadelemizi görecek. Allah yardımcımız olsun.”

ABUBAKER: BU PROTOKOL BİRLİKTELİĞİMİZİ KUVVETLENDİRECEK

Filistin/Cenin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Duqan H.M. Abubaker, konuşmasında, imzalanan Kardeş Oda Protokolü’nün sadece mevcut ticari ilişkileri güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda iki ülke arasındaki iş birliği potansiyelini de önemli ölçüde artıracağını vurguladı. Abubaker, “Bu protokol, Filistin ve Türkiye arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlayarak, yeni iş birliği alanlarının keşfedilmesine olanak tanıyacak. Bu adım, ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da derinleştirirken, iş dünyamız için yeni fırsatlar yaratmanın heyecanını taşıyoruz.” dedi.