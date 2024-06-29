TFF 3. Lig temsilcisi İstiklalspor, 2024-2025 futbol sezonu için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen İstiklalspor, Sadık Baş, Reşo Akın, Kamil İçer, Muhammet Akarslan, Oltan Karaçullukçu, Alihan Tuncer ve Okan Dernek ile anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Kulüp, bu sezon taraftarlarına umut verici bir başlangıç yapmayı ve 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk kupasını Kahramanmaraş’a getirmeyi hedefliyor.

Toplantıda bir konuşma yapan İstiklalspor Kulüp Başkanı Gaffar Akarca, transferlerin takımın başarısına katkı sağlayacağını ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım attıklarını vurguladı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt