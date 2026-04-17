Kahramanmaraş’ta kritik randevu

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin 33. haftasında önemli bir sınava çıkıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, 19 Nisan 2026 Pazar günü saat 15.00’te Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Merkez Spor Kompleksi Stadyumu’nda Ankara Demirspor’u konuk edecek.

Hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynanacak AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor – Ankara Demirspor karşılaşmasının hakemlerini açıkladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Merkez Spor Kompleksi Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Kaan Kara düdük çalacak. Karşılaşmada Kaan Kara’nın yardımcılıklarını Kaan Kaya ve Mevlüt Bozok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Küçük olarak belirlendi.

Play-off hattı için büyük önem taşıyor

Ligde geride kalan 32 haftada 61 puan toplayarak 5. sırada yer alan Kahramanmaraş temsilcisi, play-off potasındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Özellikle son haftalara girilirken alınacak her puan, sıralama açısından kritik önem taşıyor.

Rakip Ankara Demirspor

Konuk ekip Ankara Demirspor ise 48 puanla 8. sırada bulunuyor.

Play-off hattını zorlamak isteyen başkent temsilcisi de sahaya mutlak puan parolasıyla çıkacak.