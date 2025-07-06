195 cm’lik Genç Golcü
8 Aralık 2004 tarihinde Manisa’da dünyaya gelen Arda Çolak, futbola 2014 yılında Manisaspor altyapısında başladı.
Kariyer İstatistikleri:
Lig Performansı
TFF 2. Lig: 30 maç – 7 gol
TFF 1. Lig: 8 maç – 0 gol
Türkiye Kupası: 1 maç – 0 gol
Altyapı ve Akademi Ligleri
U19 Elit Ligi: 43 maç – 19 gol
U17 Ligi: 14 maç – 6 gol
U15 Ligi: 25 maç – 6 gol
U14 Ligi: 19 maç – 2 gol
U16 Ligi: 4 maç – 0 gol
Takım Bazlı Performans
Somaspor: 31 maç – 7 gol
Manisa FK U19: 42 maç – 17 gol
Iğdır FK: 3 maç
Manisa FK A Takım: 5 maç
Türkiye U20: 1 maç
Toplam Kariyer
82 maç – 24 gol