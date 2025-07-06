195 cm’lik Genç Golcü

8 Aralık 2004 tarihinde Manisa’da dünyaya gelen Arda Çolak, futbola 2014 yılında Manisaspor altyapısında başladı.


Kariyer İstatistikleri:


Lig Performansı

TFF 2. Lig: 30 maç – 7 gol

TFF 1. Lig: 8 maç – 0 gol

Türkiye Kupası: 1 maç – 0 gol

Altyapı ve Akademi Ligleri

U19 Elit Ligi: 43 maç – 19 gol

U17 Ligi: 14 maç – 6 gol

U15 Ligi: 25 maç – 6 gol

U14 Ligi: 19 maç – 2 gol

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U16 Ligi: 4 maç – 0 gol

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Takım Bazlı Performans

Somaspor: 31 maç – 7 gol

Manisa FK U19: 42 maç – 17 gol

Iğdır FK: 3 maç

Manisa FK A Takım: 5 maç

Türkiye U20: 1 maç

Toplam Kariyer

82 maç – 24 gol

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