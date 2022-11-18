Bölgesel Amatör Lig 2’nci grupta yoluna kayıpsız devam eden ve şampiyonluk iddiasını sürdüren Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü oyuncuları ve teknik heyeti örnek bir davranışa imza attı. Futbolcular ve teknik heyet, görme kaybı yaşayan 5 yaşındaki İkra’nın tedavi masraflarını karşıladı. Başarıyla sonuçlanan ameliyatın ardından sağlığına kavuşan minik İkra, ebeveynleriyle birlikte Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncularını ve teknik heyetini antrenmanda ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette İkra ve ailesi, desteklerinden dolayı Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncularına ve teknik heyetine teşekkür etti.