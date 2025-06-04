2025-2026 sezonunda Nesine.com 2. Lig’de mücadele edecek olan Kahramanmaraş İstiklalspor’un muhtemel rakipleri netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan listeye göre, kırmızı-beyazlı ekip zorlu ve iddialı takımlarla aynı ligde yer alacak.
TFF'nin kura çekimiyle birlikte takımların hangi gruplarda mücadele edeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Bu süreçte hem taraftarlar hem de kulüpler, sezon fikstürünü ve deplasman rotalarını merakla bekliyor.
İŞTE KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR’UN 2. LİG’DEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ:
Elazığspor
Bursaspor
Muşspor
Muğlaspor
Mardin 1969 SK
Kastamonuspor
Şanlıurfaspor
İskenderunspor
Kırklarelispor
Fethiyespor
68 Aksaray
Somaspor
Altınordu
İnegölspor
Karaman FK
Menemen FK
Bucaspor 1928
1461 Trabzon FK
Isparta 32 Spor
24 Erzincanspor
Ankara Demirspor
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
Yeni Mersin İdman Yurdu
Arnavutköy Belediyespor
Karacabey Belediyespor
Belediye Derincespor
Sincan Bld Ankaraspor
Beyoğlu Yeni Çarşı
Adana 01 FK
Beykoz 1908
Kepezspor
Erbaaspor
Aliağa FAŞ
Adanaspor