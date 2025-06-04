2025-2026 sezonunda Nesine.com 2. Lig’de mücadele edecek olan Kahramanmaraş İstiklalspor’un muhtemel rakipleri netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan listeye göre, kırmızı-beyazlı ekip zorlu ve iddialı takımlarla aynı ligde yer alacak.

TFF'nin kura çekimiyle birlikte takımların hangi gruplarda mücadele edeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Bu süreçte hem taraftarlar hem de kulüpler, sezon fikstürünü ve deplasman rotalarını merakla bekliyor.

İŞTE KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR’UN 2. LİG’DEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ:

Elazığspor

Bursaspor

Muşspor

Muğlaspor

Mardin 1969 SK

Kastamonuspor

Şanlıurfaspor

İskenderunspor

Kırklarelispor

Fethiyespor

68 Aksaray

Somaspor

Altınordu

İnegölspor

Karaman FK

Menemen FK

Bucaspor 1928

1461 Trabzon FK

Isparta 32 Spor

24 Erzincanspor

Ankara Demirspor

Ankaragücü

Yeni Malatyaspor

Yeni Mersin İdman Yurdu

Arnavutköy Belediyespor

Karacabey Belediyespor

Belediye Derincespor

Sincan Bld Ankaraspor

Beyoğlu Yeni Çarşı

Adana 01 FK

Beykoz 1908

Kepezspor

Erbaaspor

Aliağa FAŞ

Adanaspor

TFF’nin önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği kura çekimi sonrası gruplar ve sezon fikstürü kamuoyuyla paylaşılacak.