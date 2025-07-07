Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yaz aylarında yaşanan boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Aksu Haber’e konuşan İtfaiye Yangın ve Müdahale Şube Müdürü Tufan Ergüler, özellikle aşırı sıcakların etkili olduğu bugünlerde, vatandaşların baraj gölleri, göletler, akarsular ve su birikintilerine serinlemek amacıyla girmeye çalıştığını belirtti.

Müdür Ergüler, “Vatandaşlarımızın daha güvenli, denetimli ve cankurtaran bulunan yüzme havuzlarını tercih etmelerini istiyoruz. Ne yazık ki 2024 yılı içerisinde 15 vatandaşımızı bu nedenle kaybettik,” dedi.

Boğulma vakalarının büyük bölümünün yüzmeye elverişli olmayan alanlarda meydana geldiğini vurguladı.

“Serinlemek için canımızdan olmayalım, sevdiklerimizi yalnız bırakmayalım!”

Yetkililer, baraj, gölet ve akarsuların yüzme için uygun olmadığının altını çizerken, vatandaşların bu alanlardan uzak durmalarını ve bilinçli hareket etmelerini istedi.