İtfaiye Eri Alımı Sonuç Listesi İçin Tıklayınız.

Sınavı Kazanan Asıl Adaylardan İstenilecek Belgeler:

Başvuru dilekçesi, (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.)

Diploma aslı veya noter tasdikli örneği,

Nüfus cüzdanının noter tasdikli örneği veya E-devletten barkotlu belge,

Sağlık açısından “İtfaiye Eri” olmasına engel olmadığına dair, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, (Biyometrik)

Adli sicil kaydı belgesi, (E-devletten Barkotlu)

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (Askerlik hizmetini yapan adaylar için ayrıca Terhis Belgesi)

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

Atanmaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri mesai gün ve saatleri içerisinde en geç 27.09.2023 tarihi mesai bitimine kadar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ) teslim edeceklerdir.

Not: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 25. maddesinde yer alan “…… atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmaz.” Hükmü gereğince belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.