Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, yaz aylarında sıkça karşılaşılan orman, ev ve iş yeri yangınlarına karşı kahramanca mücadele veriyor. Bu zorlu görevlerinde en büyük yardımcıları olan ekipmanlar, yangınla mücadele esnasında itfaiyecilerin güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak bakım ve testlerden geçiriliyor.

İtfaiye ekiplerinin yangın sırasında özellikle kapalı alanlarda karşılaştıkları en büyük tehlikelerden biri olan karbonmonoksit zehirlenmesine karşı, kullanılan temiz hava solunum tüpleri, İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı laboratuvarda titizlikle inceleniyor. Tüplerin tam kapasitede ve güvenli bir şekilde çalıştığından emin olmak için çeşitli testlerden geçirilerek, yangın esnasında itfaiyecilerin hayatını riske atacak olası arızaların önüne geçiliyor.