Gerçekleştirilen toplantılarda, deprem öncesi alınması gereken önlemler, arama-kurtarma faaliyetleri, ikincil afet riskleri, sağlık ve güvenlik tedbirleri, tahliye planları, ulaşım, iletişim ve yangınla mücadele gibi kritik başlıklar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 100 kişilik profesyonel arama-kurtarma ekibi bulunurken, bu ekipten 16 kişilik gruplar halinde sahaya çıkan personeller, resmi kurum binaları başta olmak üzere yüksek katlı yapılar ve zemin durumu gibi olası riskleri yerinde inceledi.

Afet risklerini azaltmaya yönelik yapılan bu tür koordinasyon toplantılarının, şehirler arası iş birliğini ve afetlere karşı hazırlıklı olmayı güçlendirdiği vurgulandı.