Gerçekleştirilen toplantılarda, deprem öncesi alınması gereken önlemler, arama-kurtarma faaliyetleri, ikincil afet riskleri, sağlık ve güvenlik tedbirleri, tahliye planları, ulaşım, iletişim ve yangınla mücadele gibi kritik başlıklar üzerine istişarelerde bulunuldu.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 100 kişilik profesyonel arama-kurtarma ekibi bulunurken, bu ekipten 16 kişilik gruplar halinde sahaya çıkan personeller, resmi kurum binaları başta olmak üzere yüksek katlı yapılar ve zemin durumu gibi olası riskleri yerinde inceledi.

5A-5Afet risklerini azaltmaya yönelik yapılan bu tür koordinasyon toplantılarının, şehirler arası iş birliğini ve afetlere karşı hazırlıklı olmayı güçlendirdiği vurgulandı.

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