Kahramanmaraş Kadın Platformu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenleyerek Cumhuriyet yemeği organize etti. Şehrin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin kadın kolları başkanları ve Kahramanmaraşlı kadınların yoğun katılım gösterdiği yemekte Cumhuriyet’in kazanımları, toplumsal dayanışma ve kadınların sosyal alandaki rolü üzerine önemli mesajlar verildi.

Etkinlikte, Cumhuriyet’in kadın haklarına sağladığı katkılar ile kadınların toplumsal ilerlemedeki kritik rolü vurgulandı. Katılımcılar, Cumhuriyet değerleri çerçevesinde kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda daha fazla yer alması gerektiğini belirterek, genç nesillere bu değerlerin aktarılmasının önemine dikkat çektiler.