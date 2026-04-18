Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda biri öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yapılan basın açıklaması, duygusal anlara sahne oldu.

Bir pastanede gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Platform Başkanı Zeynep Arıkan, yaşanan trajedinin Kahramanmaraş’ta meydana gelmiş olmasının derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Sözleri sık sık boğazında düğümlenen Arıkan, konuşması sırasında gözyaşlarına hâkim olamayarak duygusal anlar yaşadı. Salonda bulunan katılımcılar da bu anlarda sessizliğe bürünerek acıyı birlikte paylaştı.

Açıklamasında toplumsal sorumluluğa dikkat çeken Arıkan, çocukların davranışlarının şekillenmesinde ebeveynlerin rolünün hayati önem taşıdığını vurguladı.

“Herkesin durup düşünmesi gerekiyor” sözleriyle çağrıda bulunan Arıkan, yaşanan bu acı olayın sadece güvenlik değil, aynı zamanda aile, eğitim ve toplum boyutuyla da ele alınması gerektiğini ifade etti.

Basın açıklamasının devamında söz alan Türk Anneler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Sibel Akarca, Yardımseverler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Gülperi Oğulmuş, Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tuna Meşe, Melek Çocuklar Ve Aileleri Yaşam Derneği Başkanı Özlem Çakmak, Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Neşe Yıldızhan, Ulusal Kadın Yazarlar Derneği Başkanı Kadriye Kırdök, KSÜ Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yekta Gezginç de değerlendirmelerde bulunarak, olayın çok yönlü şekilde incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kadınların ortak sesi olarak yapılan açıklamada, benzer acıların bir daha yaşanmaması için toplumsal farkındalığın artırılması çağrısı yapıldı.