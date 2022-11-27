Türkiye'de kar alarmı başladı.

Her geçen gün kar yağışının başladığı illere, Kahramanmaraş da eklendi.

Onikişubat ilçesi Sarıgüzel Mahallesi'nde, kar yağışı başladı.

Vatandaşlar karla buluştu

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.

Vatandaşlar ise bu eşsiz güzellikleri fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Yağış gün boyu aralıkla devam edecek

İlçede ise kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor.